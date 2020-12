сегодня



Новое видео MERCURY CIRCLE



"Our Funeral (Like Xmas)", новое видео группы MERCURY CIRCLE, в состав которой входят бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen и Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из компиляции "Noble Demonic Metal - Chapter 1", которая была издана по случаю года с момента существования лейбла.



Состав MERCURY CIRCLE:



* Jaani Peuhu (ICONCRASH, SWALLOW THE SUN, HALLATAR) - Vocals, Guitars, Synths

* Jussi Hämäläinen (Hanging Garden, The Chant) - Guitars, Synths, Backing vocals

* Juppe Sutela (TO/DIE/FOR) - Guitars

* Ande Kiiski (SLEEP OF MONSTERS, RYTMIHÄIRIÖ) - Bass

* Jaska Raatikainen (CHILDREN OF BODOM) - Drums













