Новый альбом MERCURY CIRCLE выйдет осенью



Группа MERCURY CIRCLE, в состав которой входят бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen и Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN, выпустит дебютную работу, получившую название "Killing Moons", восьмого октября на Noble Demon.



Трек-лист:



01. The Gates Wide Open



02. Black Mirrors



03. You Open Up The Earth



04. Killing Moons



05. Seven Archangels



06. Call On The Dark



07. Avalanche



08. An Arrow



09. Like Matches



10. Death Poem



















