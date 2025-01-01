×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
С Новым Годом!
76
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года
37
Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект
32
Любимый рифф лидера ANNIHILATOR
24
KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов
18
JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ
16
NEVERMORE ищут вокалиста
16
Почему AC/DC так названы?
14
SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI»
5
Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле
4
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
С Новым Годом!
76
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года
37
Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект
32
Любимый рифф лидера ANNIHILATOR
24
KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов
18
все новости группы
King Kobra
США
Hard Rock
http://www.angelfire.com/band/kingkobra
Myspace:
http://www.myspace.com/kingkobrarock
7 янв 2025
:
Обновленное видео KING KOBRA
18 окт 2023
:
Видео с текстом от KING KOBRA
20 июл 2023
:
Новое видео KING KOBRA
14 сен 2021
:
KING KOBRA работают над новым диском
3 авг 2021
:
Делюкс-версия альбома KING KOBRA
1 сен 2020
:
Альбом KING KOBRA впервые выйдет на виниле
26 сен 2018
:
KING KOBRA выпустила концертный альбом
8 фев 2017
:
Переиздания альбомов KING KOBRA выйдут зимой
11 июл 2013
:
Новое видео KING KOBRA
9 май 2013
:
Новый альбом KING KOBRA выйдет в июле
31 май 2012
:
KING KOBRA пишут новый альбом
22 июн 2011
:
Новое видео KING KOBRA
26 мар 2011
:
KING KOBRA записали песню в честь RONNIE JAMES DIO
25 фев 2011
:
KING KOBRA: Подробности о новом альбоме
14 янв 2010
:
Новый альбом KING KOBRA выйдет в этом году
сегодня
Обновленное видео KING KOBRA
KING KOBRA опубликовали обновленную и восстановленную версию клипа на песню Hunger, которая вошла в альбом 1985 года Ready To Strike.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 58
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет