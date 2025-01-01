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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 18
[= ||| все новости группы



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King Kobra

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7 янв 2025 : 		 Обновленное видео KING KOBRA

18 окт 2023 : 		 Видео с текстом от KING KOBRA

20 июл 2023 : 		 Новое видео KING KOBRA

14 сен 2021 : 		 KING KOBRA работают над новым диском

3 авг 2021 : 		 Делюкс-версия альбома KING KOBRA

1 сен 2020 : 		 Альбом KING KOBRA впервые выйдет на виниле

26 сен 2018 : 		 KING KOBRA выпустила концертный альбом

8 фев 2017 : 		 Переиздания альбомов KING KOBRA выйдут зимой

11 июл 2013 : 		 Новое видео KING KOBRA

9 май 2013 : 		 Новый альбом KING KOBRA выйдет в июле

31 май 2012 : 		 KING KOBRA пишут новый альбом

22 июн 2011 : 		 Новое видео KING KOBRA

26 мар 2011 : 		 KING KOBRA записали песню в честь RONNIE JAMES DIO

25 фев 2011 : 		 KING KOBRA: Подробности о новом альбоме

14 янв 2010 : 		 Новый альбом KING KOBRA выйдет в этом году
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|||| сегодня

Обновленное видео KING KOBRA



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KING KOBRA опубликовали обновленную и восстановленную версию клипа на песню Hunger, которая вошла в альбом 1985 года Ready To Strike.

KING KOBRA - Restored 1985 Official Video For "Hunger" Streaming




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