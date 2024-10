сегодня



Фрагмент нового релиза PIG DESTROYER



"Terrifyer" (Demo), фрагмент из юбилейной версии альбома Terrifyer, релиз которой намечен на 15 ноября, доступен ниже:



"Intro" (2024 Remaster)

"Pretty in Casts" (2024 Remaster)

"Boy Constrictor" (2024 Remaster)

"Scarlet Hourglass" (2024 Remaster)

"Thumbsucker" (2024 Remaster)

"Gravedancer" (2024 Remaster)

"Lost Cause" (2024 Remaster)

"Sourheart" (2024 Remaster)

"Towering Flesh" (2024 Remaster)

"Song of Filth" (2024 Remaster)

"Verminess" (2024 Remaster)

"Torture Ballad" (2024 Remaster)

"Restraining Order Blues" (2024 Remaster)

"Downpour Girl" (2024 Remaster)

"Soft Assassin" (2024 Remaster)

"Dead Carnations" (2024 Remaster)

"Crippled Horses" (2024 Remaster)

"The Gentleman" (2024 Remaster)

"Crawl of Time" (2024 Remaster)

"Terrifyer" (2024 Remaster)

"Natasha" (2024 Remaster)

"Pretty In Casts" (Demo)

"Boy Constrictor" (Demo)

"Scarlet Hourglass" (Demo)

"Thumbsucker" (Demo)

"Gravedancer" (Demo)

"Lost Cause" (Demo)

"Sourtheart" (Demo)

"Towering Flesh" (Demo)

"Song of Filth" (Demo)

"Verminess" (Demo)

"Torture Ballad" (Demo)

"Restraining Order Blues" (Demo)

"Carrion Fairy" (Demo)

"Downpour Girl" (Demo)

"Soft Assassin" (Demo)

"Dead Carnations" (Demo)

"Crippled Horses" (Demo)

"The Gentleman" (Demo)

"Crawl of Time" (Demo)

"Terrifyer" (Demo)

"Dress In Gasoline"

"The Cutting Room"

"Blurface"

"DoomSpell"

"Untitled"

"Claude" (Melvins Cover)







+0 -0



просмотров: 103