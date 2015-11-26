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Killer Be Killed

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11 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома KILLER BE KILLED

19 окт 2013 : 		 MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS в KILLER BE KILLED
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|||| 7 сен 2020

Новая песня KILLER BE KILLED



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“Deconstructing Self-Destruction”, новая песня группы KILLER BE KILLED, в состав которой входят Max Cavalera (Soulfly/ex-Sepultura), Ben Koller (Converge/Mutoid Man), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan/The Black Queen) и Troy Sanders (Mastodon/Gone Is Gone), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Reluctant Hero, выход которого запланирован на 20 ноября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Deconstructing Self-Destruction

02. Dream Gone Bad

03. Left Of Center

04. Inner Calm From Outer Storms

05. Filthy Vagabond

06. From A Crowded Wound

07. The Great Purge

08. Comfort From Nothing

09. Animus

10. Dead Limbs

11. Reluctant Hero

KILLER BE KILLED Feat. Members Of SOULFLY, CONVERGE, THE DILLINGER ESCAPE PLAN And MASTODON To Release Reluctant Hero Album In November;



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