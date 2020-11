17 ноя 2020



Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED



KILLER BE KILLED, в состав которой входят Max Cavalera (Soulfly/ex-Sepultura), Ben Koller (Converge/Mutoid Man), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan/The Black Queen) и Troy Sanders (Mastodon/Gone Is Gone), опубликовали трейлер к новому альбому "Reluctant Hero", выход которого намечен на 20 ноября на Nuclear Blast:



Трек-лист:



01. Deconstructing Self-Destruction



02. Dream Gone Bad



03. Left Of Center



04. Inner Calm From Outer Storms



05. Filthy Vagabond



06. From A Crowded Wound



07. The Great Purge



08. Comfort From Nothing



09. Animus



10. Dead Limbs



11. Reluctant Hero







