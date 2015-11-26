Новая песня KILLER BE KILLED

"Dream Gone Bad", новая песня группы KILLER BE KILLED, в состав которой входят Max Cavalera (Soulfly/ex-Sepultura), Ben Koller (Converge/Mutoid Man), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan/The Black Queen) и Troy Sanders (Mastodon/Gone Is Gone), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Reluctant Hero, выход которого запланирован на 20 ноября на Nuclear Blast Records.
father
А кто у них пятый? Грег же сейчас отдельным вокалистом стал
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).