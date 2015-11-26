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Killer Be Killed

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5 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED

11 окт 2020 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

9 окт 2020 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

7 сен 2020 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

19 авг 2018 : 		 У KILLER BE KILLED есть десять песен

6 апр 2018 : 		 KILLER BE KILLED работают над новым альбомом

20 мар 2015 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления KILLER BE KILLED

21 фев 2015 : 		 KILLER BE KILLED дали первый концерт в Австралии

8 янв 2015 : 		 Барабанщик CONVERGE выступит с KILLER BE KILLED

7 янв 2015 : 		 DAVE ELITCH не выступит с KILLER BE KILLED

17 дек 2014 : 		 KILLER BE KILLED могут записать выступление в Австралии для DVD

29 ноя 2014 : 		 KILLER BE KILLED дадут первый концерт в Австралии

26 авг 2014 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

5 июн 2014 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

3 май 2014 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

15 мар 2014 : 		 Две новые песни KILLER BE KILLED

11 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома KILLER BE KILLED

19 окт 2013 : 		 MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS в KILLER BE KILLED
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|||| сегодня

Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED



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KILLER BE KILLED, в состав которой входят Max Cavalera (Soulfly/ex-Sepultura), Ben Koller (Converge/Mutoid Man), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan/The Black Queen) и Troy Sanders (Mastodon/Gone Is Gone), опубликовали трейлер к новому альбому "Reluctant Hero", выход которого намечен на 20 ноября на Nuclear Blast:

Трек-лист:

01. Deconstructing Self-Destruction

02. Dream Gone Bad

03. Left Of Center

04. Inner Calm From Outer Storms

05. Filthy Vagabond

06. From A Crowded Wound

07. The Great Purge

08. Comfort From Nothing

09. Animus

10. Dead Limbs

11. Reluctant Hero

KILLER BE KILLED Discuss Recording Process For Upcoming Reluctant Hero Album; Video Trailer



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