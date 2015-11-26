Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED

KILLER BE KILLED, в состав которой входят Max Cavalera (Soulfly/ex-Sepultura), Ben Koller (Converge/Mutoid Man), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan/The Black Queen) и Troy Sanders (Mastodon/Gone Is Gone), опубликовали трейлер к новому альбому "Reluctant Hero", выход которого намечен на 20 ноября на Nuclear Blast:
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