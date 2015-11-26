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Killer Be Killed

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29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от KILLER BE KILLED

1 май 2021 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

20 ноя 2020 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

17 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED

10 ноя 2020 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

5 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома KILLER BE KILLED

11 окт 2020 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

9 окт 2020 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

7 сен 2020 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

19 авг 2018 : 		 У KILLER BE KILLED есть десять песен

6 апр 2018 : 		 KILLER BE KILLED работают над новым альбомом

20 мар 2015 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления KILLER BE KILLED

21 фев 2015 : 		 KILLER BE KILLED дали первый концерт в Австралии

8 янв 2015 : 		 Барабанщик CONVERGE выступит с KILLER BE KILLED

7 янв 2015 : 		 DAVE ELITCH не выступит с KILLER BE KILLED

17 дек 2014 : 		 KILLER BE KILLED могут записать выступление в Австралии для DVD

29 ноя 2014 : 		 KILLER BE KILLED дадут первый концерт в Австралии

26 авг 2014 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

5 июн 2014 : 		 Новое видео KILLER BE KILLED

3 май 2014 : 		 Новая песня KILLER BE KILLED

15 мар 2014 : 		 Две новые песни KILLER BE KILLED

11 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома KILLER BE KILLED

19 окт 2013 : 		 MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS в KILLER BE KILLED
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|||| сегодня

Видео с текстом от KILLER BE KILLED



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KILLER BE KILLED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Filthy Vagabond". 26 ноября состоится выход переиздания дебютного альбома, который будет доступен в следующих вариантах:

- Repress of the Self-Titled LP in (Blue & White) (Limited to 1,500 worldwide)
- Repress of the Self-Titled LP in (Red Splatter) (Revolver Magazine Exclusive; Limited to 500 worldwide)
- Self-Titled Clear Cassette (Limited to 200 worldwide)
- Self-Titled Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)
- Reluctant Hero Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)

KILLER BE KILLED Release Lyric Video For "Filthy Vagabond"; Pre-Order Launched For Self-Titled Reissues & Reluctant Hero Picture Disc



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