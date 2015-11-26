Видео с текстом от KILLER BE KILLED

KILLER BE KILLED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Filthy Vagabond". 26 ноября состоится выход переиздания дебютного альбома, который будет доступен в следующих вариантах:
- Repress of the Self-Titled LP in (Blue & White) (Limited to 1,500 worldwide)
- Repress of the Self-Titled LP in (Red Splatter) (Revolver Magazine Exclusive; Limited to 500 worldwide)
- Self-Titled Clear Cassette (Limited to 200 worldwide)
- Self-Titled Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)
- Reluctant Hero Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)
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