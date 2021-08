сегодня



Видео с текстом от KILLER BE KILLED



KILLER BE KILLED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Filthy Vagabond". 26 ноября состоится выход переиздания дебютного альбома, который будет доступен в следующих вариантах:



- Repress of the Self-Titled LP in (Blue & White) (Limited to 1,500 worldwide)

- Repress of the Self-Titled LP in (Red Splatter) (Revolver Magazine Exclusive; Limited to 500 worldwide)

- Self-Titled Clear Cassette (Limited to 200 worldwide)

- Self-Titled Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)

- Reluctant Hero Picture Disc (Limited to 1,800 worldwide)







+2 -0



просмотров: 360