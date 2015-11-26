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Eternal Idol

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Новое видео ETERNAL IDOL



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"Into The Darkness", новое видео группы ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Giorgia Colleluori, Camillo Colleluori (оба из HOLLOW HAZE) и Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Renaissance, выходящего шестого ноября.

Трек-лист:

"Into The Darkness"
"Black Star"
"Dark Eclipse"
"Without Fear"
"Away From Heaven"
"Not The Same"
"The Edge"
"Flying Over You"
"Lord Without Soul"
"Renaissance"

ETERNAL IDOL To Release Renaissance Album In November; "Into The Darkness" Music Video Streaming



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