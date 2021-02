сегодня



Кавер-версии JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, SCORPIONS от ETERNAL IDOL



Группа ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Claudia Layline, Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB) и Enrico Fabris (Raintime, Fake Idols), выпустили новый цифровой ЕР Rocking With The Idols, в которой вошли кавер-версии песен JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, SCORPIONS:



"A Touch Of Evil" (Judas Priest)

"Alexander The Great" (Iron Maiden)

"Perry Mason" (Ozzy Osbourne)

"Still Loving You" (Scorpions)







