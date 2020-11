сегодня



Новое видео ETERNAL IDOL



"Black Star", новое видео группы ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Claudia Layline, Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB) и Enrico Fabris, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Renaissance", выпущенного шестого ноября.



Трек-лист:



"Into The Darkness"

"Black Star"

"Dark Eclipse"

"Without Fear"

"Away From Heaven"

"Not The Same"

"The Edge"

"Flying Over You"

"Lord Without Soul"

"Renaissance"







