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Новое видео ETERNAL IDOL
"Black Star", новое видео группы ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Claudia Layline, Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB) и Enrico Fabris, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Renaissance", выпущенного шестого ноября.
Трек-лист:
"Into The Darkness"
"Black Star"
"Dark Eclipse"
"Without Fear"
"Away From Heaven"
"Not The Same"
"The Edge"
"Flying Over You"
"Lord Without Soul"
"Renaissance"
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