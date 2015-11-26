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Eternal Idol

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Видео с текстом от ETERNAL IDOL



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"Dark Eclipse", новое видео с текстом от группы ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Giorgia Colleluori, Camillo Colleluori (оба из HOLLOW HAZE) и Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB), доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Renaissance", выходящего шестого ноября.

Трек-лист:

"Into The Darkness"
"Black Star"
"Dark Eclipse"
"Without Fear"
"Away From Heaven"
"Not The Same"
"The Edge"
"Flying Over You"
"Lord Without Soul"
"Renaissance"

ETERNAL IDOL Release



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