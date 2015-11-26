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Eternal Idol

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|||| 27 янв 2021

Видео с текстом от ETERNAL IDOL



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"Away From Heaven", новое видео с текстом от группы ETERNAL IDOL, в состав которой входит бывший вокалист RHAPSODY OF FIRE и нынешний фронтмен ANGRA Fabio Lione, гитарист Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), а также Giorgia Colleluori, Camillo Colleluori (оба из HOLLOW HAZE) и Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB), доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Renaissance", выпущенного шестого ноября.

Трек-лист:

"Into The Darkness"
"Black Star"
"Dark Eclipse"
"Without Fear"
"Away From Heaven"
"Not The Same"
"The Edge"
"Flying Over You"
"Lord Without Soul"
"Renaissance"

ETERNAL IDOL Release "Away From Heaven" Lyric Video



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