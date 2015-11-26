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Evile

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17 сен 2020 : 		 EVILE на Napalm Records

15 авг 2014 : 		 EVILE нашли гитариста

22 окт 2013 : 		 EVILE объявили о поиске гитариста

5 сен 2013 : 		 Из EVILE ушел гитарист

17 май 2013 : 		 Новая песня EVILE

25 апр 2013 : 		 Видео с текстом от EVILE

25 апр 2013 : 		 Новая песня EVILE

15 апр 2013 : 		 Трек-лист нового альбома EVILE

31 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома EVILE

26 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома EVILE

22 мар 2013 : 		 EVILE выпустят сплит с ENTOMBED

15 фев 2013 : 		 EVILE ответили на вопросы поклонников

1 фев 2013 : 		 EVILE начнут запись в выходные

13 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления EVILE

8 авг 2012 : 		 Новое видео EVILE

6 июн 2012 : 		 Новое видео EVILE

14 сен 2011 : 		 Новое видео EVILE

7 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома EVILE

5 июл 2011 : 		 Гитарист EVILE сделал тяжелую аранжировку для песни LADY GAGA

22 июн 2011 : 		 Трек-лист нового альбома EVILE

6 июн 2011 : 		 Новая песня EVILE

10 май 2011 : 		 В новый альбом EVILE войдёт песня, посвящённая покойному басисту

7 май 2011 : 		 Название нового альбом EVILE

29 апр 2011 : 		 EVILE завершили запись альбома

18 мар 2011 : 		 EVILE начнут запись на этих выходных

6 сен 2010 : 		 EVILE работают над новым материалом
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|||| 17 сен 2020

EVILE на Napalm Records



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EVILE заключили контракт с Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового студийного материала. С сегодняшнего дня коллектив начинает работу в студии вместе с Chris'ом Clancy.

EVILE Signs Official Contract With Napalm Records; New Album To Arrive In 2021



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional


17 сен 2020, 23:14		Я думал, что они уже развалились. Судя по фото, все эти годы усиленно репетировали.

Flaming


17 сен 2020, 23:19		Ахаха))

Прямо Return of the Son of Monster Magnet.
Этожнадо, 7 лет репетировать вусмерть. Надеюсь у студии антиперегарное покрытие.

Red One


17 сен 2020, 23:21		Строят из себя суровых крутанов, а с двоечки однвоременно все четверо лягут

klim


18 сен 2020, 01:00		Как-то я пропустил новость о том, что от них свалил вокалист-основатель. Но тем не менее ждем


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