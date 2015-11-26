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все новости группы
Evile
Великобритания
Thrash Metal
http://www.evile.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/evileuk
17 сен 2020
:
EVILE на Napalm Records
15 авг 2014
:
EVILE нашли гитариста
22 окт 2013
:
EVILE объявили о поиске гитариста
5 сен 2013
:
Из EVILE ушел гитарист
17 май 2013
:
Новая песня EVILE
25 апр 2013
:
Видео с текстом от EVILE
25 апр 2013
:
Новая песня EVILE
15 апр 2013
:
Трек-лист нового альбома EVILE
31 мар 2013
:
Тизер нового альбома EVILE
26 мар 2013
:
Обложка нового альбома EVILE
22 мар 2013
:
EVILE выпустят сплит с ENTOMBED
15 фев 2013
:
EVILE ответили на вопросы поклонников
1 фев 2013
:
EVILE начнут запись в выходные
13 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления EVILE
8 авг 2012
:
Новое видео EVILE
6 июн 2012
:
Новое видео EVILE
14 сен 2011
:
Новое видео EVILE
7 июл 2011
:
Обложка нового альбома EVILE
5 июл 2011
:
Гитарист EVILE сделал тяжелую аранжировку для песни LADY GAGA
22 июн 2011
:
Трек-лист нового альбома EVILE
6 июн 2011
:
Новая песня EVILE
10 май 2011
:
В новый альбом EVILE войдёт песня, посвящённая покойному басисту
7 май 2011
:
Название нового альбом EVILE
29 апр 2011
:
EVILE завершили запись альбома
18 мар 2011
:
EVILE начнут запись на этих выходных
6 сен 2010
:
EVILE работают над новым материалом
14 авг 2010
:
EVILE о выступление на Wacken Open Air
7 дек 2009
:
EVILE записали кавер-версию песни PANTERA для трибьюта
1 ноя 2009
:
Объявлена причина смерти басиста EVILE
27 окт 2009
:
EVILE запустили сайт памяти басиста
7 окт 2009
:
Умер басист EVILE
3 сен 2009
:
Новое видео EVILE
3 сен 2009
:
Ещё одна песня EVILE
3 авг 2009
:
Новый трек EVILE
20 июл 2009
:
Новая песня EVILE
17 сен 2020
EVILE
на Napalm Records
EVILE заключили контракт с Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового студийного материала. С сегодняшнего дня коллектив начинает работу в студии вместе с Chris'ом Clancy.
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-1
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4
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Exceptional
17 сен 2020, 23:14
Я думал, что они уже развалились. Судя по фото, все эти годы усиленно репетировали.
Flaming
17 сен 2020, 23:19
Ахаха))
Прямо Return of the Son of Monster Magnet.
Этожнадо, 7 лет репетировать вусмерть. Надеюсь у студии антиперегарное покрытие.
Red One
17 сен 2020, 23:21
Строят из себя суровых крутанов, а с двоечки однвоременно все четверо лягут
klim
18 сен 2020, 01:00
Как-то я пропустил новость о том, что от них свалил вокалист-основатель. Но тем не менее ждем
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Exceptional
Flaming
Прямо Return of the Son of Monster Magnet.
Этожнадо, 7 лет репетировать вусмерть. Надеюсь у студии антиперегарное покрытие.
Red One
klim
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).