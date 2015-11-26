17 сен 2020



EVILE на Napalm Records



EVILE заключили контракт с Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового студийного материала. С сегодняшнего дня коллектив начинает работу в студии вместе с Chris'ом Clancy.







+1 -1



( 4 ) просмотров: 231

