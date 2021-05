сегодня



Обучающее видео от EVILE



EVILE опубликовали видео, в котором Ol Drake демонстрирует исполнение "Gore". Эта песня взята из альбома Hell Unleashed, выпущенного 30 апреля на Napalm Records:



"Paralysed"

"Gore" (feat. Brian Posehn)

"Incarcerated"

"War of Attrition"

"Disorder"

"The Thing (1982)"

"Zombie Apocalypse"

"Control from Above"

"Hell Unleashed"







+0 -0



просмотров: 245