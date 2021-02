сегодня



Новое видео EVILE



"Hell Unleashed", новое видео группы EVILE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell Unleashed", выходящего 30 апреля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Paralysed



02. Gore (feat. Brian Posehn)



03. Incarcerated



04. War Of Attrition



05. Disorder



06. The Thing (1982)



07. Zombie Apocalypse



08. Control From Above



09. Hell Unleashed













