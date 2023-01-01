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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Evile

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13 июл 2023 : 		 Новое видео EVILE

14 июн 2023 : 		 Видео с текстом от EVILE

18 май 2023 : 		 Новое видео EVILE

9 фев 2022 : 		 Демонстрационное видео от EVILE

2 май 2021 : 		 Обучающее видео от EVILE

29 апр 2021 : 		 Видео с текстом от EVILE

19 мар 2021 : 		 Новое видео EVILE

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVILE

17 сен 2020 : 		 EVILE на Napalm Records

15 авг 2014 : 		 EVILE нашли гитариста

22 окт 2013 : 		 EVILE объявили о поиске гитариста

5 сен 2013 : 		 Из EVILE ушел гитарист

17 май 2013 : 		 Новая песня EVILE

25 апр 2013 : 		 Видео с текстом от EVILE

25 апр 2013 : 		 Новая песня EVILE

15 апр 2013 : 		 Трек-лист нового альбома EVILE

31 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома EVILE

26 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома EVILE

22 мар 2013 : 		 EVILE выпустят сплит с ENTOMBED

15 фев 2013 : 		 EVILE ответили на вопросы поклонников

1 фев 2013 : 		 EVILE начнут запись в выходные

13 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления EVILE

8 авг 2012 : 		 Новое видео EVILE

6 июн 2012 : 		 Новое видео EVILE

14 сен 2011 : 		 Новое видео EVILE

7 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома EVILE
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Новое видео EVILE



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When Mortal Coils Shed, новое видео EVILE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Unknown, выход которого намечен на 14 июля на Napalm Records.




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