сегодня



Видео с текстом от EVILE



Reap What You Sow, официальное видео с текстом от EVILE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома The Unknown, выход которого намечен на 14 июля на Napalm Records. http://www.evile.co.uk







+0 -0



просмотров: 227