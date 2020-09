сегодня



Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



"The Thread", новое видео группы THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Act", выход которого состоялся 11 октября на Solid State Records.



Трек-лист:



01. Switchblade

02. Lines Of Your Hands

03. Chemical

04. Wave Of Youth

05. Please Say No

06. The Thread

07. Numb

08. Isn't It Strange?

09. Diamond Lost

10. As Kids

11. Even Though

12. Spiderhead













+1 -0



просмотров: 81