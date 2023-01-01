17 мар 2023



Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



"Reaching", новое видео группы THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из расширенной версии альбома "Color Decay", выход которой намечен на пятое мая на Solid State Records.



Трек-лист:



"Exhibition"

"Salt"

"Watchtower"

"Noise"

"Broken"

"Sacrifice"

"Trapped"

"Time"

"Twenty-Five"

"Fire"

"Hallucinate"

"Cancer"



Бонус-треки:



"Reaching"

"Ignorance"

"Salt" (Acoustic)

"Broken" (Acoustic)

"Sacrifice" (Acoustic

"Cancer" (Acoustic)

"Watchtower" (Live)

"Salt" (Live)

"Sacrifice" (Ray Volpe Remix)

"Salt" (Fairlane Remix)







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