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*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
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The Devil Wears Prada

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|||| 17 мар 2023

Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



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"Reaching", новое видео группы THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из расширенной версии альбома "Color Decay", выход которой намечен на пятое мая на Solid State Records.

Трек-лист:

"Exhibition"
"Salt"
"Watchtower"
"Noise"
"Broken"
"Sacrifice"
"Trapped"
"Time"
"Twenty-Five"
"Fire"
"Hallucinate"
"Cancer"

Бонус-треки:

"Reaching"
"Ignorance"
"Salt" (Acoustic)
"Broken" (Acoustic)
"Sacrifice" (Acoustic
"Cancer" (Acoustic)
"Watchtower" (Live)
"Salt" (Live)
"Sacrifice" (Ray Volpe Remix)
"Salt" (Fairlane Remix)

THE DEVIL WEARS PRADA Announce Color Decay Deluxe Edition With 10 Additional Tracks;




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