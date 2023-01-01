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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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The Devil Wears Prada

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Новый трек THE DEVIL WEARS PRADA



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"Salt," feat. Rory Rodriguez, новый трек THE DEVIL WEARS PRADA, доступен ниже.

«После исполнения "Salt" по всему миру в течение последнего года стало очевидно, что с этой песней что-то происходит, и нам захотелось сделать с ней что-то особенное. Мы обратились к нашему хорошему другу Rory из Dayseeker, чтобы узнать, не захочет ли он принять участие в создании новой версии песни, и он просто великолепно справился с этой задачей. Он полностью передал тот эмоциональный вес и энергию, которые мы вложили в Salt, и мы очень рады представить одну из наших любимых песен в совершенно новом ракурсе».

THE DEVIL WEARS PRADA Share New Version Of вЂњSaltвЂќ Feat. DAYSEEKERвЂ™s RORY RODRIGUEZ




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