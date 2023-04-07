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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 40
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 26
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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The Devil Wears Prada

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|||| 7 апр 2023

Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA



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"Reasons", новая песня группы THE DEVIL WEARS PRADA, доступна для прослушивания ниже.

THE DEVIL WEARS PRADA Team Up With EXCISION And WOOLI On Genre-Blending Track "Reasons"; Audio




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 апр 2023
v
vig5
Последние два альбомы очень сильные. Я раньше думал, что группы этого жанра свалены в одну кучу, и куча эта - куча дерьма. Но есть и в этом жанре что послушать.

просмотров: 265

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