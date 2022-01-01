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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
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The Devil Wears Prada

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Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



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Time, новое видео группы THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Color Decay', выходящего 16 сентября на Solid State Records.

Трек-лист:

01. Exhibition
02. Salt
03. Watchtower
04. Noise
05. Broken
06. Sacrifice
07. Trapped
08. Time
09. Twenty-Five
10. Fire
11. Hallucinate
12. Cancer




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