Новая песня TOMBS



"Bone Furnace", новая песня группы TOMBS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Under Sullen Skies", выход которого запланирован на 20 ноября на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Bone Furnace”

“Void Constellation”

“Barren”

“The Hunger”

“Secrets Of The Black Sun”

“Descensum”

“We Move Like Phantoms”

“Mordum”

“Lex Talionis”

“Angel Of Darkness”

“Sombre Ruin”

“Plague Years”







