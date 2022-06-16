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Tombs

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24 фев 2021 : 		 Новое видео TOMBS

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9 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от TOMBS

22 окт 2020 : 		 Новое видео TOMBS

2 окт 2020 : 		 Новая песня TOMBS

3 сен 2020 : 		 Новая песня TOMBS

24 апр 2020 : 		 TOMBS на карантине

17 янв 2020 : 		 Новая песня TOMBS

12 дек 2019 : 		 TOMBS подписали контракт с Season Of Mist

27 июл 2017 : 		 Новое видео TOMBS

1 июн 2017 : 		 Новая песня TOMBS

30 апр 2017 : 		 Новая песня TOMBS

14 апр 2017 : 		 Новый альбом TOMBS выйдет летом

10 янв 2017 : 		 TOMBS приступили к записи

17 авг 2016 : 		 TOMBS на Metal Blade Records

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4 мар 2016 : 		 Новое видео TOMBS

4 фев 2016 : 		 Новая песня TOMBS

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|||| сегодня

Кавер-версия GG Allin от TOMBS



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"Commit Suicide" (GG Allin cover) от TOMBS доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового цифрового ЕР 'Ex Oblivion'.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Ну наконец-то настоящую музыку подвезли. G.G. Allin. А то все то Ин Флеймс, то Креатор итд. Заслуженного человека забывать стали.
16 июн 2022
gravitgroove
То, что Аллин жрал собственное говно и запивал мочой, попутно обмазываясь и кидаясь в публику недоеденным, покуда не получал «лещей» до кровотечения из разбитого рыла, будто из плохо закрытого крана - все это не делает его каким-то честным артистом, который честнее остальных. Уникальным - да. Он просто занял пустую нишу, на которую у него хватило мозгов и стыда в то время. Разумееся, это выхов не только устоям общества но и самому себе. Музыка у него - абсолютно проходное дело, как мне слышится это и сегодня.

просмотров: 246

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