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Профессиональное видео с выступления SODOM
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Новое видео IN FLAMES
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JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»
21
Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А...
21
Новое видео KREATOR
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IN FLAMES исполнили новую песню
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KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock
12
THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES
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Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых
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OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник
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Профессиональное видео с выступления SODOM
42
Новое видео IN FLAMES
24
JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»
21
Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А...
21
Новое видео KREATOR
16
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Tombs
США
Post Metal
http://www.tombscult.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/tombsbklyn
Facebook:
http://www.facebook.com/TombsBklyn
16 июн 2022
:
Кавер-версия GG Allin от TOMBS
18 май 2022
:
Кавер-версия MOTÖRHEAD от TOMBS
29 апр 2022
:
Новая песня TOMBS
1 апр 2022
:
Новое видео TOMBS
3 ноя 2021
:
Кавер-версия SAMHAIN от TOMBS
24 фев 2021
:
Новое видео TOMBS
26 янв 2021
:
Карантинное видео TOMBS
20 ноя 2020
:
Новый альбом TOMBS доступен для прослушивания
9 ноя 2020
:
Обучающее видео от TOMBS
22 окт 2020
:
Новое видео TOMBS
2 окт 2020
:
Новая песня TOMBS
3 сен 2020
:
Новая песня TOMBS
24 апр 2020
:
TOMBS на карантине
17 янв 2020
:
Новая песня TOMBS
12 дек 2019
:
TOMBS подписали контракт с Season Of Mist
27 июл 2017
:
Новое видео TOMBS
1 июн 2017
:
Новая песня TOMBS
30 апр 2017
:
Новая песня TOMBS
14 апр 2017
:
Новый альбом TOMBS выйдет летом
10 янв 2017
:
TOMBS приступили к записи
17 авг 2016
:
TOMBS на Metal Blade Records
14 апр 2016
:
TOMBS выпускают кофе
4 мар 2016
:
Новое видео TOMBS
4 фев 2016
:
Новая песня TOMBS
14 окт 2014
:
Кавер-версия DAVID'a BOWIE от TOMBS
13 авг 2014
:
Новое видео TOMBS
4 июн 2014
:
Новый альбом TOMBS доступен для прослушивания
6 май 2014
:
Новая песня TOMBS
16 апр 2014
:
Трейлер нового альбома TOMBS
28 мар 2014
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Новый альбом TOMBS выйдет в июне
13 ноя 2013
:
TOMBS начали запись
9 апр 2012
:
Новое видео TOMBS
9 сен 2011
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TOMBS завершили запись
8 дек 2010
:
TOMBS начали запись
23 окт 2010
:
Сборник TOMBS выйдет в ноябре
сегодня
Кавер-версия GG Allin от TOMBS
"Commit Suicide" (GG Allin cover) от TOMBS доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового цифрового ЕР 'Ex Oblivion'.
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16 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Ну наконец-то настоящую музыку подвезли. G.G. Allin. А то все то Ин Флеймс, то Креатор итд. Заслуженного человека забывать стали.
16 июн 2022
gravitgroove
То, что Аллин жрал собственное говно и запивал мочой, попутно обмазываясь и кидаясь в публику недоеденным, покуда не получал «лещей» до кровотечения из разбитого рыла, будто из плохо закрытого крана - все это не делает его каким-то честным артистом, который честнее остальных. Уникальным - да. Он просто занял пустую нишу, на которую у него хватило мозгов и стыда в то время. Разумееся, это выхов не только устоям общества но и самому себе. Музыка у него - абсолютно проходное дело, как мне слышится это и сегодня.
просмотров: 246
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Конкурсы
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