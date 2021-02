сегодня



Новое видео TOMBS



"Secrets Of The Black Sun", новое видео группы TOMBS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Under Sullen Skies, выпущенного в прошлом году:



“Bone Furnace”

“Void Constellation”

“Barren”

“The Hunger”

“Secrets Of The Black Sun”

“Descensum”

“We Move Like Phantoms”

“Mordum”

“Lex Talionis”

“Angel Of Darkness”

“Sombre Ruin”

“Plague Years”







просмотров: 168