18 май 2022



Кавер-версия MOTÖRHEAD от TOMBS



TOMBS представили собственное прочтение классического трека MOTÖRHEAD "Killed By Death", которая будет включена в выходящий 13 июля цифровой ЕР "Ex-Oblivion".



Трек-лист:



"Ex Oblivion"

"Killed By Death" (Motörhead cover)

"Commit Suicide" (GG Allin cover)

"Sombre Ruins Nothing Remains" (RKGD Audio Remix)

"Murder Legendre"







+0 -0



просмотров: 193