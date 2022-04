сегодня



Новое видео TOMBS



"Ex Oblivion", новое видео группы TOMBS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Ex-Oblivion":



"Ex Oblivion"

"Killed By Death" (Motörhead cover)

"Commit Suicide" (GG Allin cover)

"Sombre Ruins Nothing Remains" (RKGD audio remix)

"Murder Legendre"







+0 -0



просмотров: 139