Видео с текстом от VANDEN PLAS



"Under The Horizon", официальное видео с текстом от группы VANDEN PLAS, доступна ниже. Песня взята из альбома "The Ghost Xperiment - AwakenIng", выходящего 11 октября на Frontiers Music Srl. Первая часть концептуального альбома будет доступна на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Cold December Night"

"The Phantoms Of Prends-Toi-Gardes"

"Three Ghosts"

"Devils´ Poetry"

"Fall From The Skies"

"The Ghost Xperiment"







