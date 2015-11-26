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Vanden Plas

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2 окт 2020 : 		 Видео с текстом от VANDEN PLAS

12 окт 2019 : 		 Новая песня VANDEN PLAS

25 сен 2019 : 		 Видео с текстом от VANDEN PLAS

29 авг 2019 : 		 Новое видео VANDEN PLAS

28 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD VANDEN PLAS

9 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD VANDEN PLAS

17 мар 2017 : 		 Концертный релиз VANDEN PLAS выйдет весной

27 окт 2015 : 		 Новая песня VANDEN PLAS

22 окт 2015 : 		 Трейлер нового альбома VANDEN PLAS

16 окт 2015 : 		 Новая песня VANDEN PLAS

24 сен 2015 : 		 Новое видео VANDEN PLAS

2 сен 2015 : 		 Новый альбом VANDEN PLAS выйдет в ноябре

14 янв 2014 : 		 Новое видео VANDEN PLAS

18 дек 2013 : 		 Новый альбом VANDEN PLAS выйдет в феврале

15 окт 2012 : 		 Видео с выступления VANDEN PLAS

5 апр 2012 : 		 VANDEN PLAS вынуждены отменить ряд концертов

11 янв 2011 : 		 Новое видео VANDEN PLAS

24 авг 2010 : 		 Специальное шоу VANDEN PLAS

10 июн 2010 : 		 Трейлер к новому альбому VANDEN PLAS

23 апр 2010 : 		 Детали нового альбома VANDEN PLAS

29 мар 2010 : 		 Новый альбом VANDEN PLAS выйдет в июне

9 фев 2009 : 		 VANDEN PLAS сочиняют материал

13 дек 2005 : 		 Новый альбом VANDEN PLAS выйдет в феврале
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Видео с текстом от VANDEN PLAS



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"Under The Horizon", официальное видео с текстом от группы VANDEN PLAS, доступна ниже. Песня взята из альбома "The Ghost Xperiment - AwakenIng", выходящего 11 октября на Frontiers Music Srl. Первая часть концептуального альбома будет доступна на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"Cold December Night"
"The Phantoms Of Prends-Toi-Gardes"
"Three Ghosts"
"Devils´ Poetry"
"Fall From The Skies"
"The Ghost Xperiment"




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