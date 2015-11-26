Видео с текстом от VANDEN PLAS

"Under The Horizon", официальное видео с текстом от группы VANDEN PLAS, доступна ниже. Песня взята из альбома "The Ghost Xperiment - AwakenIng", выходящего 11 октября на Frontiers Music Srl. Первая часть концептуального альбома будет доступна на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте.
Трек-лист:
"Cold December Night"
"The Phantoms Of Prends-Toi-Gardes"
"Three Ghosts"
"Devils´ Poetry"
"Fall From The Skies"
"The Ghost Xperiment"
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