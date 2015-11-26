Новое видео VANDEN PLAS

"When The World Is Falling Down", новое видео группы VANDEN PLAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из предстоящего альбома "The Ghost Xperiment - Illumination".
Трек-лист:
"When The World Is Falling Down"
"Under The Horizon"
"Black Waltz Death"
"The Lonely Psychogon"
"Fatal Arcadia"
"The Ouroboros"
"Ghost Engineers"
"Krieg kennt keine Sieger" feat. Alea/Saltatio Mortis (Bonus Track)
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