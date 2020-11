сегодня



Новое видео VANDEN PLAS



"When The World Is Falling Down", новое видео группы VANDEN PLAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из предстоящего альбома "The Ghost Xperiment - Illumination".



Трек-лист:



"When The World Is Falling Down"

"Under The Horizon"

"Black Waltz Death"

"The Lonely Psychogon"

"Fatal Arcadia"

"The Ouroboros"

"Ghost Engineers"

"Krieg kennt keine Sieger" feat. Alea/Saltatio Mortis (Bonus Track)







