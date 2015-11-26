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Новая песня VANDEN PLAS



"When The World Is Falling Down", новая песня группы VANDEN PLAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из предстоящего альбома "The Ghost Xperiment - Illumination".



Трек-лист:



"When The World Is Falling Down"

"Under The Horizon"

"Black Waltz Death"

"The Lonely Psychogon"

"Fatal Arcadia"

"The Ouroboros"

"Ghost Engineers"

"Krieg kennt keine Sieger" feat. Alea/Saltatio Mortis (Bonus Track)







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