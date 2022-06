сегодня



VANDEN PLAS выпускают концертный альбом



VANDEN PLAS пятого августа выпустят концертную пластинку "Live And Immortal", которая будет доступна на виниле, в цифровом варианте и на 2CD+DVD.



Трек-лист:



CD1

1. Intro (Vision 1Ne)

2. Godmaker

3. Into The Sun

4. Frequency

5. Scarlet Flower Fields

6. Holes In The Sky

7. I Can See

8. Diabolica Comedia

9. Stone Roses Edge



CD2

1. How Many Tears

2. The Last Fight

3. Iodic Rain

4. The Final Murder

5. Christ 0

6. Postcard To God http://www.vandenplas.de







+0 -0



просмотров: 98