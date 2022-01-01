Видео с текстом от VANDEN PLAS

"Krieg Kennt Keine Sieger" feat. Alea (Saltatio Mortis), видео с текстом от группы VANDEN PLAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Ghost Xperiment - Illumination".
Трек-лист:
"When The World Is Falling Down"
"Under The Horizon"
"Black Waltz Death"
"The Lonely Psychogon"
"Fatal Arcadia"
"The Ouroboros"
"Ghost Engineers"
"Krieg kennt keine Sieger" feat. Alea/Saltatio Mortis (Bonus Track)
overgrin
Жаль,что развитие их остановилось в 99 м 2002
Far of Grace ....пожалуй самый лучший.(хотя их обвинить трудно,парни записывают для удовольствия и практически не зарабатывают на группе)
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