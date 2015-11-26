сегодня



JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было



JON OLIVA в рамках беседы с Andreas'ом Andreou рассказал о возможном прослушивании в BLACK SABBATH, которое так и не состоялось:



«Кто-то из офиса SABBATH вышел со мной на контакт. У меня был сет-лист для прослушивания — там были "War Pigs", "Paranoid", "Sweet Leaf", "Symptom Of The Universe", "Iron Man" и "Black Sabbath". Я бы хотел записать с ними альбом. Думаю, что мой голос отлично бы подошёл их музыке, и меня нисколько бы не беспокоило то, что Tony Iommi был бы главным, ведь он настоящий властелин риффов. Что ещё добавить... Я бы, конечно, порвал зад на британский флаг, но восьмидесятые были для меня довольно странным периодом, у меня было много проблем, но в итоге я рад, что SAVATAGE продолжили существование».







+0 -0



просмотров: 31

