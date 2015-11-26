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Jon Oliva's Pain

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21 окт 2020 : 		 JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было

5 дек 2014 : 		 Новый альбом JON OLIVA’S PAIN может выйти в 2015 году

23 сен 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN исполнил 'Streets: A Rock Opera'

25 апр 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN нашли гитариста

15 июл 2013 : 		 «Потерянный» DVD JON OLIVA'S PAIN выйдет с новым альбомом

18 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома OLIVA

4 июн 2013 : 		 Семплы новых песен OLIVA

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от OLIVA

21 май 2013 : 		 Новый альбом JON OLIVA выйдет в июне

11 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JON OLIVA

8 апр 2013 : 		 Сольный альбом JON OLIVA выйдет в июне

4 мар 2013 : 		 JON OLIVA завершил запись альбома

15 дек 2012 : 		 Ударные для сольного альбома JON OLIVA готовы

1 дек 2012 : 		 JON OLIVA выпустит сольный альбом

20 июн 2012 : 		 Видео с подготовительного концерта JON OLIVA'S PAIN в честь 25-летия 'Hall Of The Mountain King'

26 май 2012 : 		 JON OLIVA записал партии для сингла сирийской группы

3 фев 2012 : 		 Новый туровый гитарист JON OLIVA'S PAIN

16 янв 2012 : 		 JON OLIVA'S PAIN полностью исполнят альбом SAVATAGE "Hall Of The Mountain King" в Бельгии

26 дек 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN приготовили подарок

1 дек 2011 : 		 Новости от JON OLIVA'S PAIN

14 ноя 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN работают над новым материалом

11 окт 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN начали работу над альбомом

25 апр 2011 : 		 Участники JON OLIVA'S PAIN о гитаристе

21 апр 2011 : 		 Умер гитарист JON OLIVA's PAIN

18 окт 2010 : 		 Видео с выступления JON OLIVA'S PAIN

19 июл 2010 : 		 JON OLIVA'S PAIN отдали дань уважения DIO на концерте
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|||| сегодня

JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было



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JON OLIVA в рамках беседы с Andreas'ом Andreou рассказал о возможном прослушивании в BLACK SABBATH, которое так и не состоялось:

«Кто-то из офиса SABBATH вышел со мной на контакт. У меня был сет-лист для прослушивания — там были "War Pigs", "Paranoid", "Sweet Leaf", "Symptom Of The Universe", "Iron Man" и "Black Sabbath". Я бы хотел записать с ними альбом. Думаю, что мой голос отлично бы подошёл их музыке, и меня нисколько бы не беспокоило то, что Tony Iommi был бы главным, ведь он настоящий властелин риффов. Что ещё добавить... Я бы, конечно, порвал зад на британский флаг, но восьмидесятые были для меня довольно странным периодом, у меня было много проблем, но в итоге я рад, что SAVATAGE продолжили существование».

SAVATAGE Legend JON OLIVA Remembers The BLACK SABBATH Audition That Never Happened -



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