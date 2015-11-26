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JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс



Легендарный вокалист SAVATAGE John Nicholas "Jon" Oliva был арестован в начале этой недели на западно-центральном побережье Флориды за вождение в нетрезвом виде, а также за хранение контролируемого вещества.



На сайте тюрьмы округа Паско указано, что 62-летний музыкант был арестован в 3:43 утра в четверг (30 сентября) и освобождён под залог менее чем через 24 часа— в 12:34 утра в пятницу (1 октября).



Полиция предъявила Oliva обвинения в хранении кокаина, что является уголовным преступлением, и вождении в нетрезвом виде, что является мелким правонарушением.



Согласно отчёту об аресте, составленному Дорожным патрулем Флориды, полиция и скорая помощь отреагировали на аварию с участием одного автомобиля на шоссе 41 (SR-45) незадолго до часа ночи по местному времени в четверг, 30 сентября, в округе Паско, штат Флорида. В своём рапорте офицер написал: «Когда я прибыл на место происшествия, водитель автомобиля был вне машины и находился в стороне от своего пикапа, его осматривала бригада скорой помощи. Я увидел пикап с серьёзными повреждениями передней правой части автомобиля. Дверь со стороны пассажира была оторвана в результате столкновения с деревом, в которое врезался автомобиль. Водителем автомобиля был мистер Oliva. На месте происшествия г-н Oliva потерял сознание и упал на землю, пока его осматривала бригада скорой помощи. По этой причине г-на Oliva увезли с места происшествия на вертолёте и доставили в [больницу].



На месте происшествия я провёл инвентаризацию автомобиля. В машине я обнаружил две пустые бутылки из-под водки. Я также нашёл небольшой прозрачный пакет с неизвестным белым веществом. Неизвестное вещество было проверено на месте и показало положительный результат на кокаин. Прозрачный пластиковый пакет с неизвестным белым веществом находился прямо на полу возле двери со стороны водителя. Затем я поговорил со свидетелем по телефону. Первый свидетель, с которым я беседовал, сказал мне, что он ехал в северном направлении по шоссе 41 (в противоположную сторону от г-на Oliva) и наблюдал, как автомобиль въехал на его полосу, а затем съехал с проезжей части, и услышал громкий удар. Свидетель рассказал, что затем развернул машину и пошёл проверить водителя автомобиля. Он увидел г-на Oliva за рулем. Затем я поговорил с другим свидетелем, который живёт прямо через дорогу от места аварии. Второй свидетель сказал мне, что он работал на улице, когда услышал, что авария произошла прямо напротив. Второй свидетель сказал мне, что он подошёл к месту аварии и увидел, что автомобиль дымится, а водитель находится на водительском сиденье. Второй свидетель сказал мне, что он пытался оттащить водителя автомобиля от машины из-за того, что она дымилась. Он также сказал мне, что в двери со стороны водителя была ещё одна пустая бутылка водки, которую он сказал водителю выбросить, потому что это выглядит не очень хорошо. Кроме того, он сказал мне, что водитель лихорадочно искал свой телефон.



Потом я поехал в больницу, чтобы поговорить с г-ном Oliva. Примерно в 21:46 я сообщил г-ну Oliva, что закончил исследование аварии и буду возбуждать уголовное дело по факту вождения в нетрезвом виде. В это время были зачитаны предупреждения Миранды. Г-н Oliva сказал мне, что он понимает, какие у него есть права, и что он не против поговорить со мной. Я спросил г-на Oliva, был ли он водителем автомобиля во время аварии. Г-н Oliva сказал мне, что он находился за рулём. Я спросил г-на Oliva, был ли кто-нибудь ещё в автомобиле. Г-н Oliva заявил, что он был единственным человеком в автомобиле. Я спросил г-на Oliva, принимал ли он что-нибудь или пил после аварии. Г-н Oliva заявил, что после аварии он ничего не принимал. Я спросил г-на Oliva, есть ли у него какие-либо заболевания. Г-н Oliva заявил, что у него высокое кровяное давление и диабет. Медсестры сообщили мне, что уровень сахара в крови и артериальное давление у него в полном порядке. Я спросил г-на Oliva, пил ли он сегодня. Г-н Oliva сказал, что он выпил пару бокалов апельсинового сока и водки. Затем я сказал г-ну Oliva, что нашёл пакет с белым порошкообразным веществом, тест на кокаин оказался положительным. Мистер Oliva ответил: "Кто-то подарил мне его на день рождения". Я спросил г-на Oliva, употребляет ли он кокаин, и он ответил: "Я балуюсь им". Г-н Oliva заявил нескольким медсёстрам в больнице, что кокаин принадлежит ему. Медсестры в больнице слышали, как г-н Oliva кричал своей жене по телефону о том, что кокаин находится в его машине. Затем я спросил г-на Oliva, согласен ли он подписать форму, которая позволит мне получить доступ к его медицинской карте крови, чтобы узнать содержание алкоголя в крови. Я сказал г-ну Oliva, что это на 100 % добровольное дело. Г-н Oliva сказал мне, что у него нет проблем с подписанием его медицинской карты. Содержание алкоголя в крови г-на Oliva составило .138 G/210L.



В итоге мистер Oliva был помещён в больницу в связи с полученными травмами. Г-н Oliva был арестован примерно в 12:13 вечера 30.09.2021.



Собственность мистера Oliva была тщательно осмотрена. Я нашёл ещё один прозрачный пластиковый пакет с остатками белого вещества. Пакет с остатками вещества находился в пачке сигарет в сумке г-на Oliva. В пакете находился бумажник и личные вещи г-на Oliva. Мистер Oliva сказал мне, что это его сумка, в которой находился прозрачный пакет с белым веществом».











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