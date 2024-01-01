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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 97
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 19
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Jon Oliva's Pain

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29 дек 2024 : 		 Концертное видео JON OLIVA'S PAIN

30 окт 2024 : 		 JON OLIVA: «У меня болезнь Меньера и рассеянный склероз»

21 сен 2023 : 		 JON OLIVA: «Я еще и T7 сломал...»

4 окт 2021 : 		 JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс

23 мар 2021 : 		 JON OLIVA: «2 месяца я бился с COVID-19»

21 окт 2020 : 		 JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было

5 дек 2014 : 		 Новый альбом JON OLIVA’S PAIN может выйти в 2015 году

23 сен 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN исполнил 'Streets: A Rock Opera'

25 апр 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN нашли гитариста

15 июл 2013 : 		 «Потерянный» DVD JON OLIVA'S PAIN выйдет с новым альбомом

18 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома OLIVA

4 июн 2013 : 		 Семплы новых песен OLIVA

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от OLIVA

21 май 2013 : 		 Новый альбом JON OLIVA выйдет в июне

11 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JON OLIVA

8 апр 2013 : 		 Сольный альбом JON OLIVA выйдет в июне

4 мар 2013 : 		 JON OLIVA завершил запись альбома

15 дек 2012 : 		 Ударные для сольного альбома JON OLIVA готовы

1 дек 2012 : 		 JON OLIVA выпустит сольный альбом

20 июн 2012 : 		 Видео с подготовительного концерта JON OLIVA'S PAIN в честь 25-летия 'Hall Of The Mountain King'

26 май 2012 : 		 JON OLIVA записал партии для сингла сирийской группы

3 фев 2012 : 		 Новый туровый гитарист JON OLIVA'S PAIN

16 янв 2012 : 		 JON OLIVA'S PAIN полностью исполнят альбом SAVATAGE "Hall Of The Mountain King" в Бельгии

26 дек 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN приготовили подарок

1 дек 2011 : 		 Новости от JON OLIVA'S PAIN

14 ноя 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN работают над новым материалом
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Концертное видео JON OLIVA'S PAIN



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мультикамерное видео с выступления JON OLIVA'S PAIN в Тилбурге в 2010 году, доступно для просмотра ниже.

JON OLIVA'S PAIN - Multi-Cam Video Of "Death Rides A Black Horse" From 2010 Tilburg Show Streaming




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