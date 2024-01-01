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Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»
97
TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец
35
Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a
24
Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"
23
Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"
19
все новости группы
Jon Oliva's Pain
США
Heavy Metal
http://www.jonoliva.net
Myspace:
http://www.myspace.com/jonoliva
29 дек 2024
:
Концертное видео JON OLIVA'S PAIN
30 окт 2024
:
JON OLIVA: «У меня болезнь Меньера и рассеянный склероз»
21 сен 2023
:
JON OLIVA: «Я еще и T7 сломал...»
4 окт 2021
:
JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс
23 мар 2021
:
JON OLIVA: «2 месяца я бился с COVID-19»
21 окт 2020
:
JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было
5 дек 2014
:
Новый альбом JON OLIVA’S PAIN может выйти в 2015 году
23 сен 2014
:
JON OLIVA'S PAIN исполнил 'Streets: A Rock Opera'
25 апр 2014
:
JON OLIVA'S PAIN нашли гитариста
15 июл 2013
:
«Потерянный» DVD JON OLIVA'S PAIN выйдет с новым альбомом
18 июн 2013
:
Трейлер нового альбома OLIVA
4 июн 2013
:
Семплы новых песен OLIVA
3 июн 2013
:
Видео с текстом от OLIVA
21 май 2013
:
Новый альбом JON OLIVA выйдет в июне
11 май 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома JON OLIVA
8 апр 2013
:
Сольный альбом JON OLIVA выйдет в июне
4 мар 2013
:
JON OLIVA завершил запись альбома
15 дек 2012
:
Ударные для сольного альбома JON OLIVA готовы
1 дек 2012
:
JON OLIVA выпустит сольный альбом
20 июн 2012
:
Видео с подготовительного концерта JON OLIVA'S PAIN в честь 25-летия 'Hall Of The Mountain King'
26 май 2012
:
JON OLIVA записал партии для сингла сирийской группы
3 фев 2012
:
Новый туровый гитарист JON OLIVA'S PAIN
16 янв 2012
:
JON OLIVA'S PAIN полностью исполнят альбом SAVATAGE "Hall Of The Mountain King" в Бельгии
26 дек 2011
:
JON OLIVA'S PAIN приготовили подарок
1 дек 2011
:
Новости от JON OLIVA'S PAIN
14 ноя 2011
:
JON OLIVA'S PAIN работают над новым материалом
11 окт 2011
:
JON OLIVA'S PAIN начали работу над альбомом
25 апр 2011
:
Участники JON OLIVA'S PAIN о гитаристе
21 апр 2011
:
Умер гитарист JON OLIVA's PAIN
18 окт 2010
:
Видео с выступления JON OLIVA'S PAIN
19 июл 2010
:
JON OLIVA'S PAIN отдали дань уважения DIO на концерте
19 май 2010
:
JON OLIVA о смерти DIO
1 фев 2010
:
Семплы нового альбома JON OLIVA'S PAIN
15 янв 2010
:
Семпл ещё одной новой песни JON OLIVA'S PAIN
10 янв 2010
:
Семпл новой песни JON OLIVA'S PAIN
6 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома JON OLIVA'S PAIN
4 янв 2010
:
Европейский тур и запись DVD JON OLIVA'S PAIN отложены
22 дек 2009
:
Обложка нового альбома JON OLIVA'S PAIN
3 дек 2009
:
JON OLIVA'S PAIN планируют съёмки для DVD в Голландии
24 ноя 2009
:
JON OLIVA'S PAIN начали сведение альбома
10 ноя 2009
:
Сведение нового альбома JON OLIVA'S PAIN начнётся в конце ноября
6 ноя 2009
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Подробности о новом альбоме JON OLIVA'S PAIN
24 апр 2008
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JON OLIVA'S PAIN: "Мы вложили в эту запись все силы"
11 фев 2008
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Доступны семплы с нового альбома JON OLIVA'S PAIN
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JON OLIVA'S PAIN объявили название нового альбома
сегодня
Концертное видео JON OLIVA'S PAIN
мультикамерное видео с выступления JON OLIVA'S PAIN в Тилбурге в 2010 году, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет