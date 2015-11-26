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JON OLIVA: «2 месяца я бился с COVID-19»



JON OLIVA в рамках недавней беседы с "80's Glam Metalcast" рассказал, что два месяца сражался с COVID-19:



«Восемь долбаных недель, и я не пожелал бы даже злейшему врагу такого. Да я бы вообще никому такого не пожелал бы. Это было жёстко — очень жёстко и отстойно. Но сейчас я в порядке. И где-то на следующей неделе я приму вакцину. И на этом всё, так что я пережил его [смеётся]. На небесах меня пока не ждут. Иисус не хочет меня там видеть, потому что первым делом, когда я туда попаду, я хорошенько отоварю Криса и Пола».



Он также сказал, что работал над идеями для возможного реюниона SAVATAGE с Chris'ом и Al'ом, и вполне возможно, всё это перерастёт в нечто большее.







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