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Jon Oliva's Pain

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23 мар 2021 : 		 JON OLIVA: «2 месяца я бился с COVID-19»

21 окт 2020 : 		 JON OLIVA вспоминает о прослушивании в BLACK SABBATH, которого не было

5 дек 2014 : 		 Новый альбом JON OLIVA’S PAIN может выйти в 2015 году

23 сен 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN исполнил 'Streets: A Rock Opera'

25 апр 2014 : 		 JON OLIVA'S PAIN нашли гитариста

15 июл 2013 : 		 «Потерянный» DVD JON OLIVA'S PAIN выйдет с новым альбомом

18 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома OLIVA

4 июн 2013 : 		 Семплы новых песен OLIVA

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от OLIVA

21 май 2013 : 		 Новый альбом JON OLIVA выйдет в июне

11 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JON OLIVA

8 апр 2013 : 		 Сольный альбом JON OLIVA выйдет в июне

4 мар 2013 : 		 JON OLIVA завершил запись альбома

15 дек 2012 : 		 Ударные для сольного альбома JON OLIVA готовы

1 дек 2012 : 		 JON OLIVA выпустит сольный альбом

20 июн 2012 : 		 Видео с подготовительного концерта JON OLIVA'S PAIN в честь 25-летия 'Hall Of The Mountain King'

26 май 2012 : 		 JON OLIVA записал партии для сингла сирийской группы

3 фев 2012 : 		 Новый туровый гитарист JON OLIVA'S PAIN

16 янв 2012 : 		 JON OLIVA'S PAIN полностью исполнят альбом SAVATAGE "Hall Of The Mountain King" в Бельгии

26 дек 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN приготовили подарок

1 дек 2011 : 		 Новости от JON OLIVA'S PAIN

14 ноя 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN работают над новым материалом

11 окт 2011 : 		 JON OLIVA'S PAIN начали работу над альбомом

25 апр 2011 : 		 Участники JON OLIVA'S PAIN о гитаристе

21 апр 2011 : 		 Умер гитарист JON OLIVA's PAIN

18 окт 2010 : 		 Видео с выступления JON OLIVA'S PAIN
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JON OLIVA: «2 месяца я бился с COVID-19»



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JON OLIVA в рамках недавней беседы с "80's Glam Metalcast" рассказал, что два месяца сражался с COVID-19:

«Восемь долбаных недель, и я не пожелал бы даже злейшему врагу такого. Да я бы вообще никому такого не пожелал бы. Это было жёстко — очень жёстко и отстойно. Но сейчас я в порядке. И где-то на следующей неделе я приму вакцину. И на этом всё, так что я пережил его [смеётся]. На небесах меня пока не ждут. Иисус не хочет меня там видеть, потому что первым делом, когда я туда попаду, я хорошенько отоварю Криса и Пола».

Он также сказал, что работал над идеями для возможного реюниона SAVATAGE с Chris'ом и Al'ом, и вполне возможно, всё это перерастёт в нечто большее.

SAVATAGE





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