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JON OLIVA: «У меня болезнь Меньера и рассеянный склероз»



JON OLIVA опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте, фанаты SAVATAGE, с вами Jon Oliva. Я хочу прояснить для всех несколько моментов. Во-первых, я очень рад, что Johnny, Chris, Zak, Jeff & Al снова будут играть. Я считаю, что для фанатов очень важно наслаждаться нашей музыкой вживую, и поверьте, эти парни надерут задницу.



Что касается меня, то я собирался выступить на этих концертах, но, к сожалению, у меня возникли новые проблемы со здоровьем. Я хочу, чтобы вы все знали, что если бы у меня была хоть какая-то возможность дать эти концерты, я бы это сделал, но мои проблемы со здоровьем оказались серьёзнее, чем я думал изначально.



Как многие из вас знают, я сломал позвоночник в трёх местах, и недавно у меня диагностировали рассеянный склероз, а также болезнь Меньера. Врачи работают со мной, чтобы я восстановил здоровье.



Я тесно сотрудничаю с ребятами и буду участвовать во всех остальных аспектах шоу. Я на 100 процентов поддерживаю ребят и обещаю, что вернусь как можно скорее. А пока я работаю в студии над новым материалом.



Я люблю вас всех и благодарю за понимание моей ситуации, я знаю, что мои братья сделают всё возможное.



Наслаждайтесь, Sava Legions.



С большой любовью ко всем вам, Jon Oliva».



Ранее бразильский фестиваль Monsters of Rock анонсировал первое выступление SAVATAGE за последние десять лет: оно состоится 19 апреля 2025 года в Сан-Паулу. Состав группы анонсирован, как басист Johnny Lee Middleton, гитаристы Chris Caffery и Al Pitrelli, барабанщик Jeff Plate и вокалист Zak Stevens.







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