BORIS и MERZBOW выпускают альбом



BORIS и MERZBOW одиннадцатого декабря на Relapse выпустят совместный альбом, получивший название "2R0I2P0":



"Away From You"

"To The Beach"

"Coma"

"Love"

"Absolutego"

"Journey"

"Uzume"

"Evol"

"Boris"

"Shadow Of Skull"



Видео на "Away From You" доступно для просмотра.







