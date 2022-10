13 окт 2022



Сплит BORIS And ROCKY & THE SWEDEN доступен для прослушивания



Новый сплит-альбом BORIS And ROCKY & THE SWEDEN, доступен для прослушивания ниже:



Rocky & The Sweden - "Voice"

Rocky & The Sweden - "Up In Smoke"

Rocky & The Sweden - "BxBxB"

Rocky & The Sweden - "Bakugeki Blaze"

Boris - "Blood Red"

Boris - "Killing The Observer"

Boris - "Nosferatou"







