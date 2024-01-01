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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Boris

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Юбилейный винил от BORIS



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27 сентября BORIS выпустят юбилейную версию альбома Amplifier Worship, которая будет продаваться в рамках тура, в котором материал этого диска будет исполняться целиком:

Side A
“Huge”
“Gama”

Side B
“Ganbow-Ki”

Side C
“Kuruimizu”

Side D
“Vomitself”

В качестве оформления переиздания использована работа Aaron'a Horkey.

«Эта идея возникла благодаря тому, что во время выпуска компакт-диска Amplifier Worship Aaron в реальном времени ощутил «липких червей в футляре». Изображение лягушек на оригинальной обложке в сочетании с точными и нежными мазками кисти Aaron'a создало новый мир Amplifier Worship».

Группа также представила ранее неопубликованное видео на "Kuruimizu".

Japan's BORIS Announce Amplifier Worship 25th Anniversary Edition LP






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