сегодня



Юбилейный винил от BORIS



27 сентября BORIS выпустят юбилейную версию альбома Amplifier Worship, которая будет продаваться в рамках тура, в котором материал этого диска будет исполняться целиком:



Side A

“Huge”

“Gama”



Side B

“Ganbow-Ki”



Side C

“Kuruimizu”



Side D

“Vomitself”



В качестве оформления переиздания использована работа Aaron'a Horkey.



«Эта идея возникла благодаря тому, что во время выпуска компакт-диска Amplifier Worship Aaron в реальном времени ощутил «липких червей в футляре». Изображение лягушек на оригинальной обложке в сочетании с точными и нежными мазками кисти Aaron'a создало новый мир Amplifier Worship».



Группа также представила ранее неопубликованное видео на "Kuruimizu".











+0 -0



просмотров: 107

