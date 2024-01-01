Юбилейный винил от BORIS

27 сентября BORIS выпустят юбилейную версию альбома Amplifier Worship, которая будет продаваться в рамках тура, в котором материал этого диска будет исполняться целиком:
Side A
“Huge”
“Gama”
Side B
“Ganbow-Ki”
Side C
“Kuruimizu”
Side D
“Vomitself”
В качестве оформления переиздания использована работа Aaron'a Horkey.
«Эта идея возникла благодаря тому, что во время выпуска компакт-диска Amplifier Worship Aaron в реальном времени ощутил «липких червей в футляре». Изображение лягушек на оригинальной обложке в сочетании с точными и нежными мазками кисти Aaron'a создало новый мир Amplifier Worship».
Группа также представила ранее неопубликованное видео на "Kuruimizu".
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