6 июн 2022



Новая песня BORIS



“Question 1”, новая песня группы BORIS, доступна ниже. Она взята из альбома Heavy Rocks, выходящего 12 августа на LP/CD/CS/Digital.



Трек-лист:



“She Is Burning”

“Cramper”

“My Name Is Blank”

“Blah Blah Blah”

“Question 1”

“Nosferatou”

“Ruins”

“Ghostly Imagination”

“Chained”

“(not) Last Song” http://homepage1.nifty.com/boris







