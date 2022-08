сегодня



Новое видео BORIS



“My Name Is Blank”, новое видео группы BORIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavy Rocks, выходящего 12 августа на LP/CD/CS/Digital.



Трек-лист:



“She Is Burning”

“Cramper”

“My Name Is Blank”

“Blah Blah Blah”

“Question 1”

“Nosferatou”

“Ruins”

“Ghostly Imagination”

“Chained”

“(not) Last Song”







