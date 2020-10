SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне

25 окт 2020



SARAH JEZEBEL DEVA поделилась информацией про свою первую песню:



«Я написала это в своей спальне, когда был совсем маленький, в плохом душевном состоянии. Это была первая песня, которую я создала. Когда я записывалась на "The Smell Of Rain" с Mortiis, я спела её своей подруге Суви, которая также исполняла хоры на альбоме, и она добавила оригинальное фортепиано на трек. Я так и не выпустила этот трек. Тем не менее, у меня был шанс на "A Sign Of Sublime". Я назвала бы его провальным, потому что кто-то, кому я доверяла, снова взял контроль в свои руки и по-настоящему разрушил его звучание. К счастью, мой потрясающий друг Дэн сохранил его часть. И правда, некоторое дерьмо можно вытащить.



В любом случае, феноменальный Martin Powell (My Dying Bride) переписал музыку с мелодией, которую я придумала для трека и использовал фортепиано Суви в качестве основы, превратив тем самым этот трек во что-то невероятное. Этот номер не для всех, но в этом треке есть и моя честность и мой личный опыт.







