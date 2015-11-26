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Sarah Jezebel Deva

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Страна
United KingdomВеликобритания



25 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне

14 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA будет работать с MORTIIS

30 окт 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA представила нового басиста

2 июл 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA споёт вместе с DEDVOLT

22 май 2012 : 		 Новый ЕР SARAH JEZEBEL DEVA доступен для прослушивания

1 май 2012 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA с вокалистом CRADLE OF FILTH

28 апр 2012 : 		 Обложка нового миньона SARAH JEZEBEL DEVA

7 апр 2012 : 		 Вокалисты CRADLE OF FILTH, SOILWORK на новом ЕР SARAH JEZEBEL DEVA

23 янв 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA: трёхпесенный миньон в работе

4 июл 2011 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

29 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

17 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

26 апр 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на LISTENABLE RECORDS

20 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

27 мар 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA завершила работу над альбомом

9 июн 2010 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH поддержит SARAH'у JEZEBEL DEVA'у в туре

16 янв 2010 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

13 янв 2010 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

15 ноя 2009 : 		 Трек-лист сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA

2 ноя 2009 : 		 Обложка сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA

24 сен 2009 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA завершила запись сольного альбома

3 фев 2009 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA продолжает работу над сольным альбомом
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|||| 25 окт 2020

SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне



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SARAH JEZEBEL DEVA поделилась информацией про свою первую песню:

«Я написала это в своей спальне, когда был совсем маленький, в плохом душевном состоянии. Это была первая песня, которую я создала. Когда я записывалась на "The Smell Of Rain" с Mortiis, я спела её своей подруге Суви, которая также исполняла хоры на альбоме, и она добавила оригинальное фортепиано на трек. Я так и не выпустила этот трек. Тем не менее, у меня был шанс на "A Sign Of Sublime". Я назвала бы его провальным, потому что кто-то, кому я доверяла, снова взял контроль в свои руки и по-настоящему разрушил его звучание. К счастью, мой потрясающий друг Дэн сохранил его часть. И правда, некоторое дерьмо можно вытащить.

В любом случае, феноменальный Martin Powell (My Dying Bride) переписал музыку с мелодией, которую я придумала для трека и использовал фортепиано Суви в качестве основы, превратив тем самым этот трек во что-то невероятное. Этот номер не для всех, но в этом треке есть и моя честность и мой личный опыт.

SARAH JEZEBEL DEVA Looks Back On "Daddy's Not Coming Home" From A Sign Of Sublime - "The First Ever Song I Wrote"



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