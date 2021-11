7 ноя 2021



SARAH JEZEBEL DEVA выпустила новый трек



SARAH JEZEBEL DEVA представила обновленную версию композиции "A Sign Of Sublime" — "A Sign Of Sublime (Redux)". В записи трека принимали участие Lindsay Schoolcraft (ex-Cradle Of Filth) и Ghul (Mayhem).

A Sign Of Sublime (Redux) by Sarah Jezebel Deva





