SARAH JEZEBEL DEVA решила перезаписать пару треков



SARAH JEZEBEL DEVA опубликовала следующее сообщение:



«Я / мы решили перезаписать два трека из альбома "A Sign Of Sublime". Лично я отношусь к этому решению неоднозначно. Я не уверена, что хочу вновь вернуться к этой части моей жизни, однако, просматривая старые письма на моём старом Mac, я нашла письмо от "упомянутого человека", в котором говорилось, что он владеет только мастер-копией альбома, и я вольна делать с этим альбомом всё, что захочу.



Самой большой проблемой для меня, Max'а (барабанщика Mendeed) и гитариста Ken'а был звук из-за чрезмерного редакторского вмешательства и общего "наплевательского отношения" со стороны того, кто записывал альбом, так что у моего приятеля Dan'а, который его сводил, не было ни единого шанса, да и у нас тоже. У меня был выбор: отказаться от выпуска альбома и подвергнуться угрозам и издевательствам, или выпустить его, чтобы наше имя было опорочено, и надеяться, что все, кто слушал металлические композиции, были глухими.



Я знаю, что некоторые из вас не понимают этого, но это всё равно что нарисовать самую лучшую картину на свете, а потом заставить кота наброситься на нее. Я горжусь неметаллическими композициями, даже заглавным треком, который всё еще не идеален, но этот альбом уничтожил ВСЕ шансы для того, что меня будут серьёзно воспринимать как фронтвумен. Это также повредило Max'y и Ken'y.



План состоит в том, чтобы перезаписать "A Sign Of Sublime" и "They Called Her Lady Tyranny"... Пока что. Музыка будет выпущена только онлайн, а не на CD. Нет звукозаписывающей компании = нет денег и поддержки. Мы делаем это для себя и для вас. Подробности будут позже».







