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Sarah Jezebel Deva

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Страна
United KingdomВеликобритания



11 июн 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA решила перезаписать пару треков

25 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне

14 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA будет работать с MORTIIS

30 окт 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA представила нового басиста

2 июл 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA споёт вместе с DEDVOLT

22 май 2012 : 		 Новый ЕР SARAH JEZEBEL DEVA доступен для прослушивания

1 май 2012 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA с вокалистом CRADLE OF FILTH

28 апр 2012 : 		 Обложка нового миньона SARAH JEZEBEL DEVA

7 апр 2012 : 		 Вокалисты CRADLE OF FILTH, SOILWORK на новом ЕР SARAH JEZEBEL DEVA

23 янв 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA: трёхпесенный миньон в работе

4 июл 2011 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

29 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

17 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

26 апр 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на LISTENABLE RECORDS

20 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

27 мар 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA завершила работу над альбомом

9 июн 2010 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH поддержит SARAH'у JEZEBEL DEVA'у в туре

16 янв 2010 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

13 янв 2010 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

15 ноя 2009 : 		 Трек-лист сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA

2 ноя 2009 : 		 Обложка сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA

24 сен 2009 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA завершила запись сольного альбома

3 фев 2009 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA продолжает работу над сольным альбомом
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SARAH JEZEBEL DEVA решила перезаписать пару треков



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SARAH JEZEBEL DEVA опубликовала следующее сообщение:

«Я / мы решили перезаписать два трека из альбома "A Sign Of Sublime". Лично я отношусь к этому решению неоднозначно. Я не уверена, что хочу вновь вернуться к этой части моей жизни, однако, просматривая старые письма на моём старом Mac, я нашла письмо от "упомянутого человека", в котором говорилось, что он владеет только мастер-копией альбома, и я вольна делать с этим альбомом всё, что захочу.

Самой большой проблемой для меня, Max'а (барабанщика Mendeed) и гитариста Ken'а был звук из-за чрезмерного редакторского вмешательства и общего "наплевательского отношения" со стороны того, кто записывал альбом, так что у моего приятеля Dan'а, который его сводил, не было ни единого шанса, да и у нас тоже. У меня был выбор: отказаться от выпуска альбома и подвергнуться угрозам и издевательствам, или выпустить его, чтобы наше имя было опорочено, и надеяться, что все, кто слушал металлические композиции, были глухими.

Я знаю, что некоторые из вас не понимают этого, но это всё равно что нарисовать самую лучшую картину на свете, а потом заставить кота наброситься на нее. Я горжусь неметаллическими композициями, даже заглавным треком, который всё еще не идеален, но этот альбом уничтожил ВСЕ шансы для того, что меня будут серьёзно воспринимать как фронтвумен. Это также повредило Max'y и Ken'y.

План состоит в том, чтобы перезаписать "A Sign Of Sublime" и "They Called Her Lady Tyranny"... Пока что. Музыка будет выпущена только онлайн, а не на CD. Нет звукозаписывающей компании = нет денег и поддержки. Мы делаем это для себя и для вас. Подробности будут позже».

Former CRADLE OF FILTH Backing Vocalist SARAH JEZEBEL DEVA Re-Recording Two Songs From Debut Solo Album



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