Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
*Новое видео KING DIAMOND 22
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 20
*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 17
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
[= ||| все новости группы



*

Sarah Jezebel Deva

*
Страна
United KingdomВеликобритания



4 ноя 2023 : 		 Новый трек SARAH JEZEBEL DEVA

26 окт 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о временах в CRADLE OF FILTH

7 май 2023 : 		 Кавер-версия SIOUXSIE AND THE BANSHEES от SARAH JEZEBEL DEVA

11 янв 2022 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA запишет SIOUXSIE AND THE BANSHEES

25 ноя 2021 : 		 Гитарист MAYHEM исполняет песню SARAH JEZEBEL DEVA

7 ноя 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA выпустила новый трек

19 окт 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память Андреа Хауген

27 сен 2021 : 		 Перезаписанный трек SARAH JEZEBEL DEVA выйдет осенью

23 июн 2021 : 		 Бывшие участники CRADLE OF FILTH работают с SARAH JEZEBEL DEVA

14 июн 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA в новом сингле CARNIFIED

11 июн 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA решила перезаписать пару треков

25 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне

14 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA будет работать с MORTIIS

30 окт 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA представила нового басиста

2 июл 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA споёт вместе с DEDVOLT

22 май 2012 : 		 Новый ЕР SARAH JEZEBEL DEVA доступен для прослушивания

1 май 2012 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA с вокалистом CRADLE OF FILTH

28 апр 2012 : 		 Обложка нового миньона SARAH JEZEBEL DEVA

7 апр 2012 : 		 Вокалисты CRADLE OF FILTH, SOILWORK на новом ЕР SARAH JEZEBEL DEVA

23 янв 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA: трёхпесенный миньон в работе

4 июл 2011 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

29 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

17 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

26 апр 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на LISTENABLE RECORDS

20 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый трек SARAH JEZEBEL DEVA



zoom
SARAH JEZEBEL DEVA опубликовала следующее сообщение:

«Итак, я нашла оригинальную версию песни "Daddy's Not Coming Home", которую я написала, когда была совсем маленькой. Я ушла из дома, когда мне было 9 лет, и оказалась там, где не хотела быть, но я знаю, что если бы я не оказалась там, я бы никогда не стала Sarah Jezebel Deva.

"Daddy's Not Coming Home" — это первая песня, которую я написала, и единственная песня, которую я написала в одиночку с мелодией в голове. Я уже рассказывала эту историю, но я напела текст моей дорогой подруге Suvi (Therion, Mortiis), когда привлекла ее к участию в записи альбома The Smell Of Rain. После того, как мы записали этот альбом для Mortiis, я впервые в жизни записала "Daddy..." в ее домашней студии. Я потеряла эту песню на долгие годы, потом нашла ее, и Martin Powell (Cradle Of Filth, My Dying Bride) сделал для меня новую аранжировку, чтобы выпустить ее на моем первом сольном альбоме (который, как вы знаете, на 50% абсолютно ужасен). Я знаю, что это тронуло многих людей.

Затем я снова потеряла оригинал. Я написала текст и мелодию в своей спальне, когда мне было около 12 лет. Частично она посвящена моим маме и папе, но другие части просто выдуманы. Я горжусь этой песней и буду гордиться всегда, но я хочу поделиться с вами оригиналом. Я очень благодарна тем, кто помог мне в этом, и, наконец, я заработала немного денег, чтобы купить кофе и 15-слотовый тостер, на который я давно положила глаз»

SARAH JEZEBEL DEVA Releases Original Version Of "Daddy's Not Coming Home" - "I Am Proud Of The Song And Will Be Forever"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом