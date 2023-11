сегодня



Новый трек SARAH JEZEBEL DEVA



SARAH JEZEBEL DEVA опубликовала следующее сообщение:



«Итак, я нашла оригинальную версию песни "Daddy's Not Coming Home", которую я написала, когда была совсем маленькой. Я ушла из дома, когда мне было 9 лет, и оказалась там, где не хотела быть, но я знаю, что если бы я не оказалась там, я бы никогда не стала Sarah Jezebel Deva.



"Daddy's Not Coming Home" — это первая песня, которую я написала, и единственная песня, которую я написала в одиночку с мелодией в голове. Я уже рассказывала эту историю, но я напела текст моей дорогой подруге Suvi (Therion, Mortiis), когда привлекла ее к участию в записи альбома The Smell Of Rain. После того, как мы записали этот альбом для Mortiis, я впервые в жизни записала "Daddy..." в ее домашней студии. Я потеряла эту песню на долгие годы, потом нашла ее, и Martin Powell (Cradle Of Filth, My Dying Bride) сделал для меня новую аранжировку, чтобы выпустить ее на моем первом сольном альбоме (который, как вы знаете, на 50% абсолютно ужасен). Я знаю, что это тронуло многих людей.



Затем я снова потеряла оригинал. Я написала текст и мелодию в своей спальне, когда мне было около 12 лет. Частично она посвящена моим маме и папе, но другие части просто выдуманы. Я горжусь этой песней и буду гордиться всегда, но я хочу поделиться с вами оригиналом. Я очень благодарна тем, кто помог мне в этом, и, наконец, я заработала немного денег, чтобы купить кофе и 15-слотовый тостер, на который я давно положила глаз»







