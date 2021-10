сегодня



SARAH JEZEBEL DEVA почтила память Андреа Хауген



SARAH JEZEBEL DEVA отреагировала на известие о том, что Андреа Хауген оказалась одной из жертв датского стрелка-исламиста:



«Я хочу выразить своё глубокое уважение этой прекрасной даме — Андреа Хауген. Я встречала её только один раз, за кулисами Inferno в Норвегии, когда выступала на шоу воссоединения Kovenant. Я так и не поздоровалась, а мне следовало бы, потому что я много раз произносила её дикторские реплики на сцене и, конечно, на перезаписи нескольких песен с альбома "The Principle Of Evil Made Flesh". Она была первой леди Cradle Of Filth, и мне нравилась её речь. Она была естественной и не роботизированной. Когда наши пути пересеклись за кулисами, я не знаю, знала ли она, кто я, но она была счастлива и излучала уверенность.



Прошу заметить, что это не моя потеря, но я всё ещё в шоке от её смерти. Я знаю её музыкальную историю, хотя никогда не слушала. Я не утверждаю, что знала её, но нас связывала одна маленькая связь — Cradle of Filth, и мы были одними из немногих женщин в блэк-металле в то время. Всеми помыслами с её семьёй и друзьями».







