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Sarah Jezebel Deva

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Страна
United KingdomВеликобритания



19 окт 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память Андреа Хауген

27 сен 2021 : 		 Перезаписанный трек SARAH JEZEBEL DEVA выйдет осенью

23 июн 2021 : 		 Бывшие участники CRADLE OF FILTH работают с SARAH JEZEBEL DEVA

14 июн 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA в новом сингле CARNIFIED

11 июн 2021 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA решила перезаписать пару треков

25 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о своей первой песне

14 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA будет работать с MORTIIS

30 окт 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA представила нового басиста

2 июл 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA споёт вместе с DEDVOLT

22 май 2012 : 		 Новый ЕР SARAH JEZEBEL DEVA доступен для прослушивания

1 май 2012 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA с вокалистом CRADLE OF FILTH

28 апр 2012 : 		 Обложка нового миньона SARAH JEZEBEL DEVA

7 апр 2012 : 		 Вокалисты CRADLE OF FILTH, SOILWORK на новом ЕР SARAH JEZEBEL DEVA

23 янв 2012 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA: трёхпесенный миньон в работе

4 июл 2011 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

29 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

17 май 2011 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

26 апр 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на LISTENABLE RECORDS

20 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SARAH JEZEBEL DEVA

27 мар 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA завершила работу над альбомом

9 июн 2010 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH поддержит SARAH'у JEZEBEL DEVA'у в туре

16 янв 2010 : 		 Новая песня SARAH JEZEBEL DEVA

13 янв 2010 : 		 Новое видео SARAH JEZEBEL DEVA

15 ноя 2009 : 		 Трек-лист сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA

2 ноя 2009 : 		 Обложка сольного альбома SARAH JEZEBEL DEVA
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SARAH JEZEBEL DEVA почтила память Андреа Хауген



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SARAH JEZEBEL DEVA отреагировала на известие о том, что Андреа Хауген оказалась одной из жертв датского стрелка-исламиста:

«Я хочу выразить своё глубокое уважение этой прекрасной даме — Андреа Хауген. Я встречала её только один раз, за кулисами Inferno в Норвегии, когда выступала на шоу воссоединения Kovenant. Я так и не поздоровалась, а мне следовало бы, потому что я много раз произносила её дикторские реплики на сцене и, конечно, на перезаписи нескольких песен с альбома "The Principle Of Evil Made Flesh". Она была первой леди Cradle Of Filth, и мне нравилась её речь. Она была естественной и не роботизированной. Когда наши пути пересеклись за кулисами, я не знаю, знала ли она, кто я, но она была счастлива и излучала уверенность.

Прошу заметить, что это не моя потеря, но я всё ещё в шоке от её смерти. Я знаю её музыкальную историю, хотя никогда не слушала. Я не утверждаю, что знала её, но нас связывала одна маленькая связь — Cradle of Filth, и мы были одними из немногих женщин в блэк-металле в то время. Всеми помыслами с её семьёй и друзьями».

SARAH JEZEBEL DEVA Pays Tribute To ANDREA MEYER -



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