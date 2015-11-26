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все новости группы
Vreid
Норвегия
Black Metal
http://www.vreid.no
Myspace:
http://www.myspace.com/thepitchblackbrigade
Facebook:
https://www.facebook.com/vreidofficial
28 окт 2020
:
Видео с выступления VREID
13 июл 2020
:
Новое видео VREID
1 окт 2018
:
Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком
8 сен 2018
:
Новая песня VREID
10 авг 2018
:
Новая песня VREID
19 июл 2018
:
Новый альбом VREID выйдет в сентябре
27 окт 2017
:
VREID подписали контракт с Season Of Mist
19 июл 2017
:
Новое видео VREID
3 мар 2017
:
Концертное видео VREID
10 окт 2016
:
Новое видео VREID
2 окт 2015
:
Новое видео VREID
24 сен 2015
:
Трек-лист нового альбома VREID
1 сен 2015
:
Новая песня VREID
18 авг 2015
:
Обложка нового альбома VREID
2 июл 2015
:
Новый альбом VREID выйдет в октябре
7 июл 2013
:
Видео с выступления VREID
3 мар 2013
:
Новый альбом VREID доступен для прослушивания
12 фев 2013
:
Новое видео VREID
24 янв 2013
:
Новая песня VREID
28 ноя 2012
:
Новая песня VREID
30 окт 2012
:
VREID остались на INDIE RECORDINGS
23 ноя 2011
:
EINHERJER и VREID в Москве. Концерт отменен!
13 авг 2011
:
VREID о Waken Open Air-2011: “Это было одно из наших лучших шоу”
7 фев 2011
:
Новая песня VREID
17 янв 2011
:
Новое видео VREID
23 дек 2010
:
Трейлер к новому альбому VREID
30 ноя 2010
:
Детали нового альбома VREID
30 июл 2010
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VREID о новом альбоме и DVD
12 фев 2010
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VREID выпустят сингл
11 янв 2010
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VREID поменяли гитариста
22 авг 2009
:
VREID начали работу над новым материалом
2 дек 2008
:
VREID опубликовали новую песню в сети
20 ноя 2008
:
VREID: подробности нового альбома
26 авг 2008
:
VREID опубликовали название нового альбома
11 янв 2006
:
VREID анонсировали новый альбом
25 июл 2005
:
VREID обоснуются в студии в сентябре
сегодня
Видео с выступления
VREID
В начале июня VREID провели уникальную живую трансляцию, в рамках которой сыграли в горах рядом со своим родным городом Sogndal в Норвегии. Видео доступно ниже.
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hansi_hrb
28 окт 2020, 11:50
Музыка отличная, все хорошо, а вот оператору можно смело отрывать руки. Фокус много где проебан под чистую.
Barmaley71
28 окт 2020, 16:23
да , прогрессируют чуваки, респект и уважуха!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).