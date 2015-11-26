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Vreid

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3 мар 2013 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания

12 фев 2013 : 		 Новое видео VREID

24 янв 2013 : 		 Новая песня VREID

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VREID

30 окт 2012 : 		 VREID остались на INDIE RECORDINGS

23 ноя 2011 : 		 EINHERJER и VREID в Москве. Концерт отменен!

13 авг 2011 : 		 VREID о Waken Open Air-2011: “Это было одно из наших лучших шоу”

7 фев 2011 : 		 Новая песня VREID

17 янв 2011 : 		 Новое видео VREID

23 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому VREID
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Видео с выступления VREID



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В начале июня VREID провели уникальную живую трансляцию, в рамках которой сыграли в горах рядом со своим родным городом Sogndal в Норвегии. Видео доступно ниже.

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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


28 окт 2020, 11:50		Музыка отличная, все хорошо, а вот оператору можно смело отрывать руки. Фокус много где проебан под чистую.

Barmaley71


28 окт 2020, 16:23		да , прогрессируют чуваки, респект и уважуха!


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