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Видео с выступления VREID



В начале июня VREID провели уникальную живую трансляцию, в рамках которой сыграли в горах рядом со своим родным городом Sogndal в Норвегии. Видео доступно ниже.







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